Torsdag kom fire personer ind i en frisørsalon i Esbjerg, hvor en ansat i salonen fik et slag i ansigtet. Politiet efterforsker stadig sagen, men har nu meldt ud i en pressemeddelelse, at episoden sandsynligvis er relateret til bandekonflikten i byen.

Esbjerg: En gruppe på fire personer kom torsdag eftermiddag ind i en frisørsalon på Nørregade i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands Politi har en formodning om, at de fire har tilknytning til den ene af de to kriminelle grupperinger i byen, som er i konflikt.

De fire medbragte kniv og pistol. En ansat i salonen fik et slag i ansigtet. Ingen andre kom til skade.

Efterforskningen har på nuværende tidspunkt klarlagt, at episoden kan være en del af den verserende konflikt, og at de fire personer ledte efter personer fra den anden gruppering.

Det skete blev anmeldt torsdag klokken 15.51. Sagen bliver fortsat efterforsket, og Syd- og Sønderjyllands Politi vil meget gerne høre fra alle, der mener at have set eller hørt noget, der kan have med sagen at gøre. Syd- og Sønderjyllands Politi har i øjeblikket ikke yderligere informationer i sagen.