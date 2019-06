Krigen mellem Din Forsyning og Energistyrelsen rykker ind på Christiansborg

SFs gruppeformand, Diana Mose Olsen, skyndte sig torsdag morgen at slå alarm til partiformand Pia Olsen Dyhr, der omgående reagerede og lovede at se på sagen, mens Plan & Miljøudvalgsformand Karen Sandrini (S) på Facebook taggede både Dan Jørgensen (inden han blev udnævnt som minister, red.) og det hidtidige medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Jens Joel (S).

Men allerede inden, ministerlisten blev offentliggjort torsdag morgen, var der gang i de lokale politikeres forsøg på at skabe alliancepartnere på Christiansborg i sagen, der på Esbjerg Rådhus betragtes som væsentlig og helt afgørende for Esbjerg og Varde kommuners mulighed for at levere billig, grøn varme til 25.000 kunder i de to kommuner plus Nordby på Fanø.

En stykke skrivebordsarbejde fra København, som kan betyde, at vi skal brænde træflis af de næste 20-30 år, i stedet for at kunne etablere de rigtige løsninger. Det rimer hverken helt på den kommende regerings klimaambitioner, eller på de lokale ønsker.

Udfasning af kul

Sagen handler kort fortalt om, at energigiganten Ørsted nu ser ud til at få Energistyrelsens opbakning til at lukke for varmt vand i hanerne og radiatorerne hos 25.000 varmekunder i Esbjerg og Varde kommuner med udgangen af 2022. Afgørelsen, som lige nu ligger til udtalelse hos Din Forsyning frem til august, er kulminationen på et langvarigt slagsmål mellem det fælleskommunale Din Forsyning og energigiganten, der går et par år tilbage:

I 2017 meddelte det tidligere Dong Energy, nu Ørsted, sine aktionærer, at man vil stoppe al brug af kul med udgangen af 2022. En afløser for det nedslidte Esbjergværket, der leverer både el og varme, skulle findes, men Din Forsyning ønskede ikke et kombineret el- og varmeværk til biomasse, sådan som Ørsted anbefalede - borgmestrene Jesper Frost Rasmussen (V) og Erik Buhl (V) samt Din Forsyning mener, at det for det første vil blive alt for dyrt, for det andet at den løsning vil være alt andet end miljørigtig.

Din Forsyning ønsker at holde gang i Esbjergværket frem til og med første kvartal 2024, hvilket vil give den fornødne tid til at etablere en teknisk løsning, der i højere grad involverer vedvarende energi, men Energistyrelsen mener, at Din Forsyning godt kan nå at etablere den fornødne kapacitet til at sikre varmeforsyningen, selv om man ikke kan nå en fuldt færdig løsning.