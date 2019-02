Krig om Esbjergs olierute: Søsterfirma til konkursramt selskab vil også flyve til Aberdeen

Esbjerg: Det danske flyselskab Danish Air Transport (DAT) var hurtigt ude med meddelelse om, at selskabet agter at sætte fly ind på ruten mellem Esbjerg og skotske Aberdeen, efter at den mangeårige operatør af ruten British Midland Regional Limited, som driver forretning under varemærket FlyBmi, lørdag indgav konkursbegæring.

DAT har sågar allerede åbnet for bookinger og første flyvning bliver den 25. februar 2019 med priser startende fra 499 kroner fire dage om ugen.

Men også selskabet Loganair vil flyve på ruten, som populært kaldes "olieruten," fordi kunderne fortrinsvis er folk med tilknytning til olieindustrien.

Loganair, der er et søsterselskab til det konkursramte FlyBmi, ejet af Airline Investments Ltd group, vil ifølge britiske BBC sikre flere vigtige konkursramte ruter, herunder ruten mellem Esbjerg og Aberdeen.

Og på Loganairs egen hjemmeside hedder det:

"Loganair kan bekræfte, at det er trådt ind for at sikre fem vigtige luftruter efter de uheldige nyheder om FlyBmi."