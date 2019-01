Esbjerg: Kontorfællesskabet Kosmorama, der siden 2015 har huset iværksættere og entreprenante esbjergensere i den tidligere Kosmorama-biograf i Kongensgade, flytter til marts til iværksættercaféen Kosmopol i Torvegade 11. Her vil kontorfællesskabet fortsætte i et nyt og mindre format, samtidigt med at man udbyder flere af de faciliteter, der findes i den tidligere café, oplyser Marco Macartney, der står bag det innovative iværksættermiljø sammen med vennen Søren Maigaard.

- Vi har haft stor glæde af at bo i Kosmorama, og stedet har været med til at sætte iværksætteri på landkortet i Esbjerg. Timingen for vores flytning er god, da de største af vores virksomheder er klar til at flytte ud og indtage egne større kontorer, og 2019 vil forhåbentligt give iværksættere flere muligheder og bedre overblik over de mange tilbud der er i byen, da dette står højt på både kommunens og Business Esbjergs agenda, siger Marco Macartney.