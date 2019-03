Kreative Bramming-elever udstiller på byens museum

De tre elever fra 8. klasse, Matias Christensen, Mikkel Sørensen og Lars Jensen havde skabt et stort kuglespil i træ. En labyrint, hvor det handler om at få en kugle i det sidste hul og samtidig styre uden om de huller, der er undervejs gennem labyrinten.

BRAMMING: Fantasi og kreative evner har de i rigelige mængder - eleverne fra 7., 8. og 9. klasserne på Bakkevejens Skole Fortuna i Bramming, som har valgfag i billekunst, håndværk & design. At eleverne besidder idérigdom og kunstnerisk talent kan man se på den udstilling, som fredag tidligt på eftermiddagen blev åbnet med fællessang, chips og sodavand på et fyldt museum, hvor eleverne skulle være kreative ud fra temaet "bevægelse". Det handler om ting, som kan bevæge sig, om noget vi kan bevæge, men også om noget vi kan blive bevæget af, fortalte Irene Egeskov Andersen, lærer i håndværk og design - de fag, som i gamle dages skole hed sløjd og håndarbejde.

Bramming Egnsmuseum har et samarbejde med Bakkevejens Skole, som sikrer at eleverne fra skolens valghold i Billedkunst samt håndværk & design én gang om årets kan udstille på museet. Den nye udstilling er den anden udstilling fra skoleeleverne i Bramming. Den kan ses i museets åbningstid frem til fredag den 28. marts.

Gammeldags spil

- Vi fik ideen, da vores lærer kom med sådan et lille gammeldags labyrintspil. Det har været sjovt at lave det. I det her fag gælder det om at bruge fantasien, lød det fra de tre 8. klasse-elever, som selv er ganske skrappe til at spille deres eget labyrintspil.

Andre elever har været kreative med kunstnerisk udsmykning med strik- og hækling af en gammel cykel, én har lavet store bowlingkegler af træ, i loftet hang fint snittede uro'er af træ, som alle kunne bevæge sig og Hannah Rich-Byberg og Liva Büll Tørslev fra 7. klasse var sammen om en kreativ installation med en sky af vat med symbolske regndråber - kugler i grønne, gule og blå farver, som hænger ned fra skyen og er meget bevægelige.

- Ideen fik vi fra et billede i billedkunstlokalet. Vores sky er en fantasisky, og det har været sjovt at lave, mente Hannah Rich-Byberg.