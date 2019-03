Kransen blev hejst på ny administrationsbygning hos Ib Laursen

Torsdag eftermiddag holdt brugskunstvirksomheden Ib Laursen ApS det 21. rejsegilde i virksomheden. Direktør Peter Laursen forventer, at den nye administrationsbygning vil stå klar til indflytning til jul.

Øster Vedsted: Endnu står der kun et stort stålskelet på grunden foran Ib Laursens ApS' to seneste kæmpehaller, men ved juletid vil der stå en 1300 kvm stor administrationsbygning i to etager med kontorlokaler, stort showroom, fotoatelier, personalefaciliteter og det, direktør Peter Laursen i sin tale ved rejsegildet torsdag eftermiddag kaldte for en roséterrasse.

Rejsegilde nr. 21 hos Ib Laursen bliver det sidste i et større byggeprojekt hos virksomheden, der inkluderer to nye haller, et stort pakkeri og en administrationsbygning, der bliver brugskunstvirksomhedens vartegn udadtil.

- Vores pakkeri bliver mere effektivt og det samme gør vores administration, siger Peter Laursen, der lovede, at der nu ikke kommer flere byggerier, og at virksomheden efter flere års byggeri glæder sig til at få ro på matriklen.

- Vi har fyldt grunden helt ud, så nu kommer der ikke mere, men til gengæld har vi på den nye bygning også brugt en masse krudt på at lave noget nyt og anderledes, siger Peter Laursen og forklarer, hvordan det nye byggeri er blevet til med inspiration fra de vestjyske omgivelser, og blandt andet vil blive beklædt med træ.

- Det havde været billigere med et byggeri, der mindede om vores andre bygninger, men nu giver vi den gas rent arkitektonisk, fordi vi synes det er ok at bruge penge på noget, der virkelig bliver markant, siger Peter Laursen.

Peter Laursen takkede Tømrermestre H. Bruun og Søn, der står bag byggeriet, som de har gjort ved alle virksomhedens andre byggerier, arkitektfirmaet Arkitektladen A/S samt de mange andre håndværkere, der bidrager til det nye byggeri, hvor man blandt andet har lægger 5,7 kilometer gulvvarmeslanger ud.