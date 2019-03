Kraftcenter hjælper med at gøre Ribe ren

RIBE: Søndag den 31. marts skal Ribe gøres ren, og der skal samles affald op i hver en krog af byen. Sådan lyder det fra folkene bag Kraftcenter Ribe, som derfor har meldt sig hos Danmarks Naturfredningsforening til at stå for den lokale del af indsamlingen i Ribe.

Det fortæller socialpædagog Eva Kiesbye.

- Vi opfordrer alle, som har lyst til at være med til at komme ud på Kraftcentret på Tangevej søndag den 31. marts, klokken 11. Så får de udleveret en affaldspose, og så bestemmer de selv hvor henne i byen de vil samle ind. Vi har ikke på forhånd lavet nogle ruter, for vi ved jo ikke om der kommer 30 eller 300. Vi håber bare, at så mange som muligt vil være med til at forskønne deres by. Bruger man øjnene kan man se, at der ligger meget affald og flyder rundt omkring, siger Eva Kiesbye.