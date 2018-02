Koryfæer og fodboldfans ønsker Jesper Lange tilbage i EfB's trøje

Esbjerg: Kommer den 32-årige angriber Jesper Lange tilbage i EfB's trøje?

Det er det spørgsmål, der melder sig, fordi Jesper er set træne i Esbjerg - ikke med EfB, men for sig selv på EfB's anlæg, som han har fået lov til at benytte. For nylig kunne man således se ham i aktion i 10 centimeter sne, så Jesper er ivrig efter at komme tilbage i god form, men er også tålmodig med ikke at presse sig for voldsomt.

Kristina Steiness Lange og parrets to børn Luca og Milo har i et par måneder boet i Esbjerg, mens Jesper Lange stadig har adresse i Helsingborg under sin genoptræning efter den korsbåndsskade i venstre knæ, som sidste sommer satte ham ud af spillet i en kamp for Helsingborgs IF i den næstbedste svenske række.