Koryfæ i Team Esbjerg er med i onsdagens cykelevent

En snes kvindelige cykelryttere stiller op for at køre penge ind til Børnecancerfonden og Team Esbjerg inden topkampen mellem Team Esbjerg og Odense.

Esbjerg: Det er onsdag den 6. marts, at Team Rynkeby og Team Esbjerg samler penge ind til Børnecancerfonden ved en cykelevent i forbindelse med topkampen i den danske lige mellem Team Esbjerg og Odense. Der deltager 20 kvindelige cykelryttere, hvoraf de 10 af rytterne udspringer af det hold, der skal af sted til Paris til sommer, mens de resterede 10 ryttere er fundet af Team Esbjerg. Alle deltagerne kører en time på hver sin spinningcykel, som står på øvre repos i Blue Water Dokken, og starten går kort før kampen sættes i gang klokken 18.30.

- Det er fortsat vort mål at skaffe 400.000 kroner via eventen, hvor de 200.000 så går til Børnecancerfonden og den anden halvdel til Team Esbjerg, siger Hans Christian Warrer, som er direktør i Team Esbjerg.

Vi har tidligere nævnt, at tv-lægen Charlotte Bøving fra Varde, triatleten Camilla Pedersen og den tidligere 1. holds spiller Lotte Haandbæk er blandt de ryttere, som Team Esbjerg har fået til at stille op, mens de øvrige syv er: Charlotte Schulz fra Carl Backs, Karina Kikkenborg, Radio Victoria, Carina Nielsen Smedegaard, Deloitte, Dorthe Rolf Raunsbæk, Bel Air, Helene Mønsted Andersen, Viking og Louise Æbelø fra J. Lauritzens Efterfølger. Der er kommet afbud fra Mariann Langelund fra Arbejdernes Landsbank, som erstattes af den tidligere og mangeårige 1. holds spiller i Team Esbjerg, 34-årige Rikke Riber Zachariassen.

- Vi er glade for, at Rikke vil stille op, for hun er et koryfæ i klubben, siger H.C. Warrer.

Rikke Riber Zachariassen stoppede med tophåndbold i sommeren 2018 og nåede at spille knap 250 kampe for Team Esbjerg.

Opgøret mellem Team Esbjerg og Odense kommer ikke i tv, og H.C. Warrer venter et sted mellem 2.500 og 3.000 tilskuere. Over 600 deltager i VIP-arrangementet inden kampen.