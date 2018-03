Korskro Biogas har trukket ansøgning om overnatning på byggeplads

Nature Energys ledelse har truffet en principbeslutning om nej til at lade håndværkere overnatte på selskabets byggepladser. Vi ønsker at bidrage til vækst og udvikling i lokalområdet, siger kommunikationsdirektør om baggrunden for, at ansøgningen blev droppet i sidste uge.

Esbjerg: Plan & Miljøudvalget skal alligevel ikke behandle en ansøgning om overnatning på byggepladsen ved Korskro på førstkommende udvalgsmøde. Ansøgningen er nemlig blevet trukket tilbage for en uge siden, oplyser kommunikationsdirektør Rasmus Winther fra Nature Energy Korskro A/S, der står bag et af verdens største biogasanlæg. Selskabet havde ellers fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opstille op til syv beboelsesvogne på pladsen frem til byggefasens endelige afslutning til efteråret i år, og årsagen blev dels angivet som frygt for tyverier af dyrt udstyr fra pladsen, dels at en række entreprenører, der arbejder på byggeriet, ikke er hjemmehørende i lokalområdet. I forhold til disse firmaer med udstationerede medarbejdere blev der derfor udtrykt ønske om overnatning, fordi det kunne spare kørsel og omkostninger. Sagen blev første gang udsat af et flertal af politikerne i Plan & Miljøudvalget, og den skulle have været genbehandlet på tirsdag, hvor afgørelsen om tilladelse ved Korskro skulle lægge linjen for fremtidig praksis.

Vi ønsker at bidrage til at skabe vækst og udvikling i de områder, hvor vi bygger og driver biogasanlæg, og det er baggrunden for den principielle beslutning om, at vi ikke ønsker overnattende håndværkere på nogle af vores byggepladser, og det har vi i øvrigt heller aldrig haft før. Rasmus Winther, kommunikationsdirektør ved Nature Energy.