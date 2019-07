Kontroversielle trafikforslag genopliver Museumsplads-ballade

I et høringssvar til den nye trafikplan for Esbjerg Midtby kommer formand for boligforening med en række opsigtsvækkende og kontroversielle forslag. Borgmester og udvalgsformand er både skeptiske og begejstrede.

Esbjerg: Midt i den otte uger lange høringsperiode for Trafikplanen for Esbjerg Midtby er der dukket en række forslag op, som har medfødt både hovedrysten og begejstring. Afsenderen er bestyrelsesformand for boligforeningen Ungdomsbo Claus-Peter Aanum, og han er helt på det rene med, at flere af hans forslag er kontroversielle.

- Det er muligt, men man skal turde satse på det smukke og ikke bare leve med øjebæerne, mener formanden.

Han foreslår blandt andet, at man bringer havnen tættere på byen ved at udgrave en kanal fra Trafikhavnskajen og ned til rundkørslen ved Strandby Plads. Her kunne et af Esbjergs centrale trafikknudepunkter i så fald nedlægges eller omlægges til fordel for et nyt byrum med kanalen og vandet som det centrale omdrejningspunkt.

Forslaget er visionært, men urealistisk, mener formand for Teknik & Byggeudvalget.

- Det er virkeligt et godt høringssvar med flere gode idéer, men at grave et havnebassin så langt ind i byen ville kræve en anlægsinvestering, der er helt ude af trit med virkeligheden, siger Søren Heide Lambertsen (S).

Han er dog positivt stemt overfor en række af Ungdomsbo-formandens øvrige idéer.