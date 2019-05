Kontanthjælpsmodtagere forbydes at flytte på Stengårdsvej

- Selv om vi har fået rigtig meget negativ omtale og er midt i en renovering, har vi ikke haft problemer med at finde lejere til vores boliger på Stengårdsvej, men jeg forventer, at vi kommer til at se et dyk, når de nye regler træder i kraft, siger direktør hos Ungdomsbo Peter Sandager.

De nye regler skal sikre "en mere balanceret beboersammensætning" og udspringer af den samme politiske aftale om parallelsamfund, der tvinger Ungdomsbo og Esbjerg Kommune til at nedbringe andelen af almene familieboliger på Stengårdsvej inden 2030. Et krav, der blandt andet medfører, at en række boliger nu skal rives ned.

- Vi vælger at se positivt på det. Det vil hjælpe os med stille og roligt at opnå en mere blandet beboersammensætning, hvilket vil gøre området mere attraktivt, siger Peter Sandager.

I dag står over 40 procent af Stengårdsvejs beboere uden for arbejdsmarkedet, og over 60 procent har ikke anden uddannelse end folkeskolen. Er du studerende eller i fast arbejde, vil du derfor fremover kunne se frem til at komme forrest i køen, hvis du søger en bolig på Stengårdsvej.

Ændringerne forventes især at ramme afdeling 08 i de midterste blokke på Stengårdsvej, der rummer 270 lejemål, og har en årlig fraflytningsrate på mellem 25 og 30 procent. Det er dog svært at sige, hvor stor en indflydelse, de nye regler reelt får.

Kriminelle ingen adgang

Er du inden for de seneste fem år blevet straffet for "utryghedsskabende kriminalitet" som vold, kan Ungdomsbo nu nægte at lade dig flytte ind i ghettoen. Er du allerede bosat på Stengårdsvej, vil du også langt hurtigere kunne smides ud, hvis du eller en fra din husholdning får en ubetinget fængselsstraf for vold, trusler, afpresning eller lignende.

- Det har indtil nu været ekstremt svært at smide kriminelle beboere ud. Vi har forsøgt, når der for eksempel er blevet gjort fund af ulovlige genstande i vores kælderrum, og det er da også lykkedes os nogle enkelte gange, men det er altid via retten og med store udgifter til advokater, forklarer Peter Sandager og tilføjer:

- Vi har ikke før kunne gå ind og vurdere vores ansøgeres kriminelle fortid på den her måde, men det både kan og vil vi gøre fremadrettet. Vi skal selvfølgelig ikke ud og lægge sag an mod det halve af Stengårdsvej for at få dem til at flytte, men hvis vi til en start kan holde de kriminelle fra at komme ind i boligerne, vil det hjælpe, siger Peter Sandager.

Som følge af ghettoplanen og de nye regler er Esbjerg Kommune og boligforeningerne nu i dialog om en fælles udlejningsaftale, der skal sikre, at problemerne fra Stengårdsvej ikke blot flyttes til andre boligområder, men spredes mest muligt ud.