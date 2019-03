Konsulenter skal finde penge i kommunens økonomiske smertebarn

På Familieområdet i Esbjerg Kommunen vil der i de kommende år være et merforbrug på 180 millioner, og derfor blev der i sidste uge slået alarm på rådhuset. Nu skal hele området analyseres for at finde de steder, hvor der kan skrues ned på udgifterne.

Esbjerg Kommune: JydskeVestkysten kunne i sidste uge berette, at der i de kommende år er et truende merforbrug på 180 millioner på familieområdet i Esbjerg Kommune. Det forventede merforbrug skyldes særligt anbringelser og udsatte børn.

Den økonomiske situations alvor har tvunget politikerne til at handle. Derfor skal et eksternt konsulentfirma nu udarbejde en analyse, som skal udpege strategiske tiltag og områder, der kan nedbringe udgifterne til familieområdet.

De kommende planer blev præsenteret for Børn & Familieudvalget i denne uge.

- Vi skal finde ud af, hvad der er de rigtig løsninger for at nedbringe udgifterne på familieområdet. Udover at konsulentfirmaet skal analysere området, har vi anmodet direktionen om at finde finansering på regnskabet og se, om der er overskud fra nogle områder, som kan reparere der, hvor der er ubalance i budgettet. For vi kan ikke gå ind og spare på området, da det vil være som at tisse i bukserne for at holde varmen, siger Diana Mose Olsen.

Regnskabsresultatet bliver præsenteret for udvalget i slutningen af april, og den 24. juni vil forvaltningen præsentere en ny handleplan for 2020, der skal drøftes politisk, og som kan indgå i budgetplanlægningen i efteråret for 2020-2022.