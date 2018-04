Konservative: Endrupmøde åbnede op for alvoren i masteprojekt

De konservative politikere Frederik Block Münster, Niels Flemming Hansen og May-Britt Andrea Andersen deltog alle i mandagsmødet på Endrup Kro. De mener mødet for alvor åbnede op for alvoren i Energinets store projekt, og tilbydere ny borgere at hjælpe med at udarbejde borgerforslag.

Esbjerg Kommune: Reaktionerne har været mange ovenpå mandagens informationsmøde på Endrup Kro, hvor Energinet fremlagde planerne for den kommende linjeføring af elmaster mellem Endrup og Niebüll. Folk kommenterer på sociale medier, Facebook-gruppen Højspænding i jorden har fået hundredevis af nye medlemmer og både regionale og nationale medier har spredt nyhederne om, hvordan Endrup vil blive ramt af de store elmaster. Ikke ét eneste sted kan man finde opbakning til Energinets planer, og dette er heller ikke hos de fremmødte politikere, der sad i den propfyldte sal mandag aften.

- Det var et godt møde, hvor Energinet var gode til at svare på de rent tekniske ting, men jeg synes i den grad, at mødet åbnede op for, hvor alvorligt dette er. Det går ud over folks hjem, over borgernes livsværk, den unikke natur og potentielt set også den turisme, der er i området. Det er forfærdeligt, siger folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Sydjyllands Storkreds, Frederik Bloch Münster, der deltog på mødet sammen med spidskandidat til Folketinget for Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming Hansen og udvalgsformand for kultur og fritid i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.

- Vi ved ikke, om det er realistisk at kabellægge hele vejen, men ihvertfald så meget som muligt, for det kan kun blive bedre end det, der er idag, siger Frederik Bloch Münster og uddyber, at det, de tre konservative rent praktisk kan gøre er at stille sig til rådighed for hjælpe med at udarbejde borgerforslag, hvis nogen ønsker det, så sagen eventuelt kan komme helt til Folketinget, hvilket vil kræve 50.000 underskrifter.

Frederik Bloch Münster var skuffet over, at ingen MF'ere dukkede op til mødet på Endrup Kro, og forklarer, at de Konservative vil gøre hvad de kan før at ændre Energinets nuværende planer, hvilket han håber, andre partier også vil støtte op om.