Konservativ: Ingen tør røre ved sagen om elmasterne

Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Sydjylland, Niels Flemming Hansen, reagerer nu på et læserbrev om, at ingen politikere taler vestjydernes sag i Folketinget, ligesom han heller ikke bryder sig om dobbeltrollen fra sin tidligere partiformand i sagen om elmasterne.

Esbjerg Kommune: Hvis folk vil gøre noget aktivt for at stoppe opførelsen af elmaster fra Idomlund i nord til Niebüll i syd, så skal man støtte et borgerforslag om højspændingskabler i jorden.

Så konkret er spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Sydjylland, Niels Flemming Hansen, der reagerer på et læserbrev i JydskeVestkysten fra Lisbeth Hansen i Tønder om, at ingen taler vestjydernes sag omkring opførelsen af de 35-40 meter store højspændingsmaster.

For det gør han, og selv om han personligt bor i Vejle, så har han arbejdet kraftigt på at skabe mere opmærksomhed omkring sagen, ligesom han har hjulpet en lokal arbejdsgruppe i Endrup med at udarbejde borgerforslaget, som han også er medstiller af på borgerforslag.dk.

- Vi er nødt til at have det til afstemning i Folketinget. Der skal skubbes på, så så mange mennesker som muligt får info om dette, siger Niels Flemming Hansen, der kalder hele sagen for excelarks-politik fra København, selv om han godt ved, at Energinet handler ud fra en bunden opgave fra staten.