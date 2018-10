Konkursramte E. Skov Jørgensen kæmper for overlevelse

E. Skov Jørgensen kæmper for at redde stumperne, mens konkurrenterne forsøger at hyre de folk, som det konkursramte selskab har sendt hjem.

Da E. Skov Jørgensen A/S i sidste uge blev erklæret for konkurs i skifteretten under navnet Aktieselskabet af 24/9-2018 meddelte Torben B. Lambertsen, at han håbede på en hurtigt løsning, så hans folk kunne være tilbage på deres pladser mandag.

Torben B. Lambertsen oplyser således tirsdag, at han fortsat arbejder på at finde en løsning, der skal sikre den nødvendige finansiering, så han kan starte op på en frisk. Sideløbende arbejder kurator også på at sikre kreditorerne.

Esbjerg: Den nu tidligere indehaver af det næsten 60 år gamle VVS-firmaet E. Skov Jørgensen på Lillebæltsvej kæmper fortsat for at redde stumperne af forretningen.

Banken trak stikket

Torben B. Lambertsen siger imidlertid, at det kun er lykkedes i ringe omfang.

- Jeg har kendskab til et par enkelte, som er smuttet, men ellers er jeg bare glad for at have loyale folk, siger Torben B. Lambertsen, der kom med i ejerskabet af E. Skov Jørgensen for 20 år siden. Oprindeligt opstod E. Skov Jørgensen A/S for 58 år siden som følge af en fusion mellem firmaerne Hansen & Tosti og E. Skov Jørgensen.

Om årsagen til konkursen har Torben B. Lambertsen fortalt, at det er en skattegæld som følge af "dårlige" projekter, der har bragt selskabet i knæ. Selskabet havde ellers ifølge Torben B. Lambertsen indgået en afdragsordning med Skat, da myndigheden meddelte, at man ville have sit tilgodehavende på omkring 1,6 millioner kroner. Derefter opsagde bankforbindelsen Jyske Bank sit engagement med E. Skov Jørgensen A/S.

De seneste to offentliggjorte årsregnskaber har E. Skov Jørgensen A/S lavet mindre overskud på henholdsvis 90.000 og 50.000 kroner, og egenkapitalen var ved udgangen af september 2017 på godt en million kroner. Selskabet havde på det tidspunkt samlede gældsforpligtelser på knap 12 millioner kroner.

Kurator i konkursboet er advokat Jan Brun Jørgensen, Andersen Partners.