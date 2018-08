Konkursramt bingocenter koster dyrt for foreningslivet

Med lukningen af Esbjerg Bingo Center følger nu også en konkurs af selskabet bagved bingocentret. Det er bedrøveligt for de hundredvis af bingoentusiaster og foreningerne, som årligt har modtaget store beløb fra aktiviteterne, oplyser formanden for bingocentrets støttekreds.

- Og det er måske mest trist for de 250-300 mennesker, som kommer dagligt for at spise i cafeteriet og spille bingo. For mange af dem er dette en katastrofe, og dem har jeg meget ondt af, siger Karsten Brunsgaard.

Han beklager ligeledes situationen for de to indehavere af selskabet bag bingocentret, Anne Mette Kaehne Pedersen og Louise Kaehne Ghiladi, begge Vejle, som han siger har kæmpet hårdt for at holde liv i centret.

- I løbet af årene vil jeg tro, at klubberne hver har modtaget mellem 30.000 og 100.000 kroner årligt. Så de kommer desværre også til at kunne mærke lukningen, siger Karsten Brunsgaard.

Det oplyser Karsten Brunsgaard, der er formand for Esbjerg Bingocenters Støttekreds 2002, og dermed afliver han samtidig spekulationer om, at der arbejdes på at genåbne bingocentret som det ellers er fremgået af et opslag på centrets Facebookside.

Ikke fair

Som JydskeVestkysten tidligere har beskrevet, havde selskabet bag Esbjerg Bingo Center i årsregnskabet for 2017 et underskud på godt 1,6 millioner kroner og en negativ egenkapital på næsten syv millioner kroner, som gjorde den fortsatte drift usikker. Revisoren har tage flere forbehold i sin påtegning, og det fremgår ligeledes, at "selskabet har ikke overholdt bogføringslovens krav om, at kontantbeholdninger regelmæssigt skal optælles og afstemmes, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar."

Den akut opståede situation handler ifølge Karsten Brunsgaard imidlertid om, at Esbjerg Bingo Center har tabt til skattevæsenet i en sag, der udspringer af en revision, som Skat indledte mod bingocentret for et par år siden. Ifølge formanden er sagen kompliceret, men den handler kort fortalt om, at der skal betales en afgift på 17 procent til staten på bingogevinster over 200 kroner. Noget som man ikke har været vidende om, og nu står man med et krav fra skat på lidt mere end en halv million kroner, oplyser formanden.

- Vi har holdt møder med advokater, med Skat, med Spillemyndigheden og med den tidligere borgmester. Vi føler, at vi er blevet en prøveklud for det, der også vil ramme andre centre. Vi synes ikke det er fair. Det går ud over Anne Mette og Louise, bingospillerne og foreningerne, siger Karsten Brunsgaard.

Esbjerg Bingo Center ApS, som for dage siden tog navneforandring til Fejlinvest 37 ApS, blev erklæret for konkurs ved Skifteretten i Kolding tirsdag - samme dag som indehaverne af bingocentret skrev på Facebook, at man lukkede per dags dato. Som kurator har Skifteretten indsat advokat Mads Danielsen, Codex Advokater, Vejle.