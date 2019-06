Konkurrerende erhvervsfolk lægger gulvet til markant samarbejde i Esbjerg

Esbjerg: Garant i Esbjerg rykker efter sommerferien fra sin nuværende beliggenhed ved siden af Ilva og Idemøbler i Stormgade til den store ejendom på hjørnet af Sædding Ringvej og Tarphagevej, hvor der etableres en helt ny konceptbutik.

Det sker efter, at to kendte konkurrenter i byen indenfor salg af gulve, gardiner og tæpper, er gået sammen om ambitiøse planer, der skal øge den samlede markedsandel i landsdelen.

Willy Støckler, der i sin tid solgte et antal Idemøbler-butikker til en kapitalfond sammen med familien, har i en årrække stået i spidsen for selskabet Garant Støcbo Esbjerg A/S, mens René Michelsen sammen med familien har været drevet Puma Tæpper Gulve og Gardiner siden midt 80erne.

De to har nu handlet af, så Willy Støckler fremadrettet kommer til at eje halvdelen af Puma, mens René Michelsen omvendt kommer til at eje 50 procent af Garant, som han samtidig bliver direktør og driftsansvarlig for.

-Det giver os nogle klare fordele på blandt andet indkøbssiden, og det giver os mulighed for at blive mere effektive og i sidste ende mere skarpe på prisen, siger René Michelsen.