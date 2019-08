Konkurrenter i kamp om resterne efter Renés Køkken

Esbjerg: Indehaveren af Renés Køkken meddelte torsdag Esbjerg Kommune og øvrige samarbejdspartnere, at firmaet er tæt på at gå konkurs, men allerede nu er konkurrence om resterne for så vidt angår kundeaktiverne.

Ikke til kølemad

Netop Det Danske Madhus er blandt de aktører, som er på banen for at samle kunder op fra Renés Køkken. Det Danske Madhus, som er landsdækkende med tusindvis af daglige madleveringer, fremstiller maden i Carolineparken i Varde, og markedschef Mette Lei lokker de potentielt nye kunder med et stærkt introduktionstilbud på 14 dage til halv pris for private kunder og den første uge gratis for visiterede kunder.

- Vi vil gerne bidrage til at sikre en glidende overgang for de borgere, som er berørt, og vi er naturligvis interesserede i, at de vælger os, hvor de får god mad, forklarer markedschefen.

Med Det Danske Madhus kan kunderne vælge mellem 14 hovedretter og 14 forretter/desserter, som leveres som kølemad en gang om ugen. Kunden skal derefter selv anrette og varme maden, når det passer dem.

René Aggersbjerg Nikolajsen fra Renés Køkken har imidlertid ikke ønsket at handle af med Det Danske Madhus. I hvert fald oplyser han, at han har afvist Det Danske Madhus.

Han oplyser videre, at han selv har taget kontakt til to unavngivne leverandører, som er interesseret i at overtage de private kunder, ligesom han er i dialog med en anden stor leverandør i Esbjerg med daglige levering af varm mad ud af huset, som både er interesseret i at overtage de private kunder samt de 140 kommunalt visiterede borgere, hvis leverandøren kan blive godkendt som leverandør af Esbjerg Kommune.