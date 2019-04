Esbjerg får finanskoncernen Alm. Brands eneste erhvervscenter uden for København. Det åbner fredag og vil medvirke til øget konkurrence, mener direktør Lars Klindt.

Og det ikke hvilket som helst rådgivningscenter, Alm. Brand åbner på Dokken. Stedet kommer nemlig til at rumme Alm. Brands Erhvervscenter Vest, som er koncernens eneste erhvervscenter udenfor København. Centret i Esbjerg tager sig således af alle erhvervskunder i Jylland og på Fyn.

Fredag får Esbjerg endnu et rådgivningscenter, der slår sig op på at give kunderne en komplet pakke lige fra billån til forsikringsløsninger og aktiehandler.

Esbjerg: Sidste år etablerede Danske Andelskassers Bank et rådgivningscenter med mange ansatte i Rambølls nye domicil på den historiske lokalitet på Bavnehøj.

Alm. Brands nye rådgivningscenter på Dokken i Esbjerg forventer at invitere til en officiel åbningsreception en gang i maj.

Vil øge markedsandel

Sidste år købte Alm. Brand hovedaktiviteterne i Saxo Privatbank og overtog dermed også bankfilialen på Dokken. Siden da har de to fusionerede afdelinger boet på hver sin adresse, men fredag bliver altså den første åbningsdag for den sammenbragte finansvirksomhed på Dokken.

Formålet er et rådgivningscenter på tværs af bank, forsikring og pension, hvor kunderne kan få rådgivning hele vejen rundt om deres privatøkonomi.

Mens Anne Marie Jessen er filialdirektør, hedder erhvervscentrets direktør Lars Klindt. Han vurderer, at etableringen af erhvervscentret vil være med til at øge konkurrencen - i hvert fald går Alm. Brand ifølge Klindt benhårdt efter at øge sin markedsandel.

- Vi ved godt, at vi er meget små i Esbjerg og på landsplan, men vi har ambitioner om vækst, og vi vil helt sikkert gøre os mere synlige. Vores styrke er, at vi kan give kunderne samlede pakker, og samtidig får kunderne Saxobanks unikke handelsplatform til aktiehandel, siger Lars Klindt.

I alt vil det nye rådgivningscenter være arbejdsplads for omkring 25 ansatte.