Konkurrence om Museumsplads og banegårds-arealer ved at tage form

Plan & Miljøudvalget har netop godkendt rammerne og hovedindholdet i oplægget til konkurrenceprogrammet. I den forløbne tid har der været holdt to interessent- og nabomøder for at få input til programmet, og der har været annonceret efter interessante konkurrence-teams til projektet, som Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme har indgået en partnerskabsaftale om.

Skepsis

Arbejdsgruppen Museumspladsen, der blandt andet består af borgere bosiddende omkring pladsen, som i dag huser langtidsparkering, glæder sig over, at Esbjerg Kommune i denne omgang har sikret borgerinddragelse. Dog er gruppen en smule skeptisk i forhold til, at kommunen ønsker byggeri på pladsen, så man kan sælge en byggeret for at finansiere ønsket om en anden form for udnyttelse af området.

- Hvis præmisserne er givet på forhånd på grund af økonomi og et ønske om boliger, så er det jo blot et spil for galleriet. Kommunen og DSB meldte ud på mødet, at ambitionsniveauet for området er højt, men at økonomien samtidig er en udfordring, og de to ting rimer i vores øren dårligt. Vi er selvfølgelig helt bevidste om at der er økonomiske grænser, men hvis man ikke vil lave de rigtige langsigtede løsninger - og lander med en halv-dårlig løsning og samtidig noget påtvunget byggeri for at finansiere det - så er det både bedre og billigere at lade pladsen helt være, lyder det fra René Cramon på vegne af gruppen.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) understreger dog, at alt er åbent:

- Det er en helt åben process, vi går ind, og intet er givet på forhånd. Jeg har tidligere sagt, at der både kan være et stort grøn areal, gode p-løsninger, ligesom jeg heller ikke vil udelukke boliger på pladsen. Det vil tiden og forslagene vise.