Konkurrence: Hvad skal boligforening nye afdeling på Rådhusgrunden hedde?

- Der vil både være boliger til ældre, som ønsker nybyggeri med mindre vedligehold, til familier og til enlige, så det er en god blanding, og det har været det vigtigste for os, at byggeriet appellerer bredt, siger han.

- Meget passende for den overvældende interesse har det også været boligforeningens store ønske, at det nye boligområde vil kunne appellere til en bred gruppe af boligsøgende, siger Bo Langendorff.

Formand for Bramming Boligforening, Bo Langendorff, forklarer, at ideen med en navnekonkurrence er udsprunget af den store interesse, som byens borgere har vist for projektet, hvor der blandt andet på en kold januardag mødte knap 400 interesserede op for at sige farvel til det gamle rådhus og blive skrevet på venteliste til de nye boliger.

Grønt areal

Bo Langendorff uddyber videre, at et nyt byggeri af den størrelse naturligvis kommer til at blive en forandring i gadebilledet, og derfor skal det allerhelst gavne byen som helhed og ikke kun de nye beboere.

Bag det nye boligområde ligger desuden et grønt åbent areal, som alle byens borgere kommer til at kunne tilgå ved at gå igennem Rådhusgrunden, og Bo Langendorff forklarer, at der derfor også bliver der lagt stor vægt på, at de nye boliger skal være en del af byen, og ikke lukke sig om sig selv.

De nye boliger forventes at stå klar til indflytning i efteråret-vinteren 2020. Første spadestik tages torsdag 15. august, hvor der vil være taler af borgmester i Esbjerg Kommune Jesper Frost Rasmussen, direktør for Boligkontoret Danmark Michael Demsitz samt Bo Langendorff fra Bramming Boligforening.

På dagen vil det også være muligt at blive skrevet op gratis i boligforeningen.