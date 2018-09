Kongensgade kører ud på fjerde etape

Det bliver endnu en gang Stürup, der skal stå for arbejdet. De er i øjeblikket ved at færdiggøre tredje etape mellem Torvet og Englandsgade, der forventes afsluttet med udgangen af oktober måned. Fjerde etape følger samme årshjul som de øvrige etaper. Det betyder, at arbejdet standses omkring jul og nytår af hensyn til julehandlen.

- Det er en stor opgave, men det går planmæssigt fremad. En del af charmen ved at udføre arbejdet i etaper er, at man kan stå i skellet mellem den nye og den gamle del af Kongensgade og ved selvsyn opleve forskellen. Det bliver flot, siger formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S).

Dobbelt granit i indkøbskurven

Sammen med anlægsbevillingen til fjerde etape har Teknik & Byggeudvalget godkendt en særskilt bevilling til indkøb af granit til femte etape fra Smedegade til Stormgade.

Der er nemlig tale om en særlig type granit, der kun kan købes ved et bestemt brud i Kina, og farvenuanceringen af granitten er afgørende for at kunne frembringe vadehavsmønstret i belægningen.

Bruddet har været lukket i en længere periode mellem 2017 og foråret 2018, og for at være sikker på, at man kan få samme granit til hele Kongensgade, køber man nu dobbelt ind. Der er tale om et køb på cirka to millioner kroner.

- Det ville være ærgerligt, hvis ikke vi kunne holde den rød tråd i belægningen i hele Kongensgade, så når nu vi ikke er sikre på, at vi kan blive ved med at købe denne type granit, så er der for mig at se tale om rettidig omhu, siger Søren Heide Lambertsen.

Fjerde etape fra Englandsgade til Jernbanegade forsætter frem til udgangen af 2019. Femte etape fra Smedegade til Stormgade forventes projekteret i 2020 og færdiggjort i 2021.