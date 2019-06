Kongen af pølsevognen falder efter historisk resultat

I 2017 leverede Cocio et rekordregnskab, men sidste år kunne kakaomælksproducenten ikke holde formen kørende. Ophør af en lønproduktionsaftale er den bærende årsag bag det dalende resultat, lyder det.

Ledelsen hos Cocio anfører, at nedgangen i resultat skal henføres til ophør af en tidsbegrænset lønproduktionsaftale, mens der fortsat har været fremgang i afsætningen af produkterne under varemærket Cocio. Derfor betegner ledelsen også resultatet som tilfredsstillende.

Sidste år faldt resultatet til 23,5 millioner kroner efter skat i Cocio Chokolademælk A/S, hvilket stadig er noget bedre end tidligere år. Bruttofortjeneste faldt også til et mere "normalt" niveau, idet den blev reduceret fra 117 millioner kroner forrige år til 96 millioner kroner i 2018. Selskabet oplyser ikke sin omsætning.

Her kunne den Arla-ejede Esbjerg-virksomhed fremvise en indtjening på næsten 42 millioner kroner, hvilket var en fremgang på hele 87 procent sammenlignet med 2016.

Cocio, som i mange år været en populær klassiker ved landets pølsevogne, kunne i sit netop offentliggjorte årsregnskab for 2018 ikke leve op til det historiske og imponerende resultat fra 2017.

Esbjerg: Esbjerg er chokolademælkens hovedstad, og det går fortsat strygende for Cocio i Kjersing - om end ikke helt så strygende som i fjor.

Cocio Chokolademælk a/s blev grundlagt i 1951 af Anker Pallesen og er en ærkeesbjergensisk virksomhed.I 1999 overtog E. Bank Lauridsen Holding A/ S og IAT-koncernen Cocio fra amerikanske The Borden Food Corporation, men siden 2008 har selskabet været eneejet af Arlakoncernen.

Positive forventninger

Cocio oplyser også, at man har oplevet en stærk vækst på eksportmarkederne som følge af virksomhedens strategiske fokus på øget markedsføring gennem digitale kanaler. Cocio har igennem de seneste mange øget investeringerne og markedsføringen af brandet Cocio for at sikre en international udbredelse.

Indtjeningen for indeværende år ventes at lande på niveau med det netop offentliggjorte resultat for 2018.

Selskabets egenkapital er på 82 millioner kroner, efter at der i 2017 blev betalte udbytte på intet mindre end 200 millioner kroner.

Foruden produktion af et unikt produkt, som herhjemme har en såkaldt kendthedsgrad 95 procent, skiller Esbjerg-virksomheden sig også ud i dansk erhvervsliv på den måde, at selskabet har kvinder på virksomhedens vigtigste poster, da Lillie Li Valeur tegner butikken som chokolademælksproducentens administrerende direktør, mens Hanne Søndergaard er bestyrelsesformand.