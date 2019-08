Kongeåpastoratet starter brætspilscafé i Gredstedbro

Gredstedbro: Der har manglet lidt underholdning og aktiviteter for børn, og derfor har man på initiativ af præst Ole Witte Madsen oprettet en brætspilscafé, der vil være åben fem gange i løbet af efteråret.

- Der foregår i forvejen meget i Kongeåpastoratet med sang og film, men der har manglet lidt for børn. Derfor har jeg taget en idé videre fra et af vores sognebørn om den her brætspilscafé. Vedkommende havde savnet et sted, hvor man kunne samles om brætspil, og det er også vigtigt for mig at kunne møde sognets børn på en anden måde uden for kirken, siger Ole Witte Madsen, der vil kalde initiativet for en succes, hvis 10-15 børn kommer hver gang.

Kongeåpastoratet dækker Jernved, Hjortlund, Vilslev og Hunderup sogne, og ved hver af de fem cafédage vil der blive introducere nye spil for deltagerne.