Koncertgæster råbte fornærmelser efter politiet

- Det er fantastisk, at så mange mennesker kan være samlet i så mange timer og drikke en masse øl, og at der hos os ikke er noteret et eneste tilfælde af vold, slagsmål eller andet, som kan karakteriseres som værende i den grove afdeling, siger Henrik Berg fra lokalpolitiet i Esbjerg.

Grimme gloser

Helt uden episoder og sigtelser forløb det dog ikke, da den grønne fest løb af stablen.

Klokken 19.31 opdagede et par betjente, at en 20-årig mand fra Esbjerg var i færd med at rulle en joint, og han blev også fundet i besiddelse af 0,8 gram hash og blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Det samme blev en 25-årig mand fra Esbjerg klokken 21.38, da han blev fundet i besiddelse af 2 gram amfetamin, og han fik også en sigtelse for fornærmende tiltale, da han råbte "Idioter" efter lovens lange arm.

En 16-årig pige fra Esbjerg havde også de grimme gloser fremme i sin tiltale til betjentene, og hun råbte sig til hele to sigtelser indenfor en halv time mellem 21.30 og 22.00, og det samme gjorde en dreng på 17 år fra Ribe indenfor fem minutter.

Det var også fornærmelser mod politiet eller modvilje mod at efterkomme politiets ordre om at forlade pladsen fra klokken 22.00 og fremefter, der gav sigtelser til en esbjergensisk dreng på 16 år, en dreng på 17 år fra Gørding og en 19-årig mand fra Esbjerg.