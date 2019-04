Koncert i Ribe til kamp for den brune bodega

Lørdag aften spiller orkestret Humørekspressen på Stenbohus i Ribe. Målet er at kæmpe for bevarelsen af de gamle brune bodegader.

Humørekspressen besøger i alt 20 byer og værtshuse rundt om i landet. Turnéen er skabt i samarbejde med Tuborg og formålet er at skabe intimkoncerter på landets værtshuse, som kan trække folk af huse, give dem nogle gode koncertoplevelser og få dem til (gen)opdage den særlige hygge, som værthusene har været ramme om årtier. En type hygge, som ifølge medlemmerne af Humørekspressen, ikke bare er vigtig dansk kulturhistorie, men vigtigere end nogensinde i et fortravlet samfund. På værthuset er det nærværet, fællesskabet og den dybe samtale, det handler om.

Mange lukker

I disse år lukker en del værtshuse rundt om i landet og dem, der er tilbage, kæmper en brav kamp for at overleve. Et eksempel på det så vi i efteråret, hvor værtshusejeren Dan Rajovic fra Glashuset i København Nordvest lancerede app´en "DinLokaleBodega". App´en koster 99 kr. om måneden og hvis man downloader den, kan man gå ind på et hvilketsomhelst værtshus, der er tilmeldt app´en og få en gratis øl - hver dag. Kort tid efter lanceringen var 15 bodegaer med i ordningen.

Ifølge Horesta er der langt færre traditionelle værthuse i København og resten af landet nu. Forklaringen på udviklingen skyldes en cocktail af omstændigheder. Dels bruger danskerne ikke længere værtshuset, som en naturlig forlængelse af "dagligstuen", ligesom man gjorde tidligere. Dels er der skudt en lang række caféer og restaurationer op, som serverer specialøl og fancy drinks og som dermed konkurrerer med værtshusene om kunderne.

Men medlemmerne af Humørekspressen er vilde med den danske værtshuskultur og de ønsker at værne om den med en stribe intimkoncerter. Turnéen munder ud i at Humørekspressen udgiver en hyldestsang til de værtshuse, de besøger.