Kommunens Kulturforum bliver nedlagt

Esbjerg Kommune: Man skal ikke have råd og fora blot for at have dem, de skal også give mening for at have eksistensberettigelse.

Med det i tankerne havde direktionen indstillet til politikerne i Kultur & Fritidsudvalget, at Esbjerg Kommunes Kulturforum og Kunstråd blev nedlagt.

Politikerne var enige i, at Kulturforum ikke havde sin berettigelse længere, mens Kunstrådet får en chance mere, men i en ny udgave.

- Vi ønsker ikke at have pseudo-organer. Det skal give mening, ellers kan man lige så godt lukke dem. Vi havde ikke indtryk af, at Kulturforum var et velfungerende organ, og både det og Kunstrådet er oprettet for at understøtte tidligere kulturpolitikker. Nu har vi en ny kulturpolitik, så det er helt naturligt at rydde lidt op, siger formanden for Kultur- & Fritidsudvalget May-Britt Andrea Andersen (K).

Kulturforum blev oprettet i 2013 med det formål at give kulturaktørerne mulighed for at arbejde mere på tværs, men det har været sat i bero siden begyndelsen af 2018.