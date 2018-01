Kommunen vil tippes om skrald og skidt

Esbjerg: Et hul i cykelstien, graffiti på et vejskilt, plastik på fortovet og en busk, der skygger for udsynet i trafikken. Mange af kommunens borgere har et godt øje for de små og store problemer, der kan opstå i de offentlige områder. Heldigvis har mange også lyst til at sende en mail eller ringe til kommunen, hvis de oplever et problem. - Det er en stor hjælp for os, at nogle borgere har lyst til at gøre os opmærksom på ting, som ikke fungerer optimalt. Derfor har Esbjerg Kommune udviklet appen TIP TAK for at gøre det endnu nemmere at sende en henvendelse samtidig med, at vi har optimere opgaveløsningen internt, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen i en pressemeddelelse. Det nye digitale redskab dækker bredt, og man kan fortælle om mulige fejl og mangler på veje, fortove, stier, i skoven eller på stranden. Via appen kan man fotografere, uddybe og stedsangive problemet, inden tippet sendes til Esbjerg Kommune.