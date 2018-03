Kommunen underkendes af Kulturstyrelse

BRAMMING: For landmand Jens-Carl Hansen er der næppe store chancer for, at han får lov til at genetablere det dige han fjernede i starten af 90'erne et andet sted, end der hvor diget oprindelig lå.

I den slags sager er Slots- og Kulturstyrelsen restriktive - og styrelsen er øverste myndighed, siger sagsbehandler Kirsten Forst Hansen, Esbjerg Kommune.

Hun overtog i efteråret 2017 sagen fra den tidligere sagsbehandler hos Teknik & Miljø i kommunen. Og hun har forståelse for Jens-Carl Hansens frustration i sagen.

- Han fik i første omgang en dispensation til at opføre et erstatningsdige et andet sted. Men efterfølgende fik kommunen en henvendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvori det slås fast, at man ikke må fjerne et dige af kulturhistorisk værdi, og hvis man skal have dispensation til at opføre et erstatningsdige et andet sted, skal det ske et sted, hvor der i forvejen har været et dige af kulturhistorisk værdi. Hvis kommunen ikke følger den anvisning vil Slots- og Kulturstyrelsen indbringe sagen for Naturklagenævnet, og så ville vi blive underkendt, siger Kirsten Forst Hansen.