Efter voldsom kritik fra gangbesværede og handicappede har Esbjerg Kommune besluttet at genåbne en del af Marbæk for biltrafik.

Esbjerg: Det blev fremlagt som en løsning til glæde for alle, da Esbjerg Kommune i december placerede 21 bomme i Marbæk. Bommene blev sat op for at sikre fodgængere og cyklister og for at fredeliggøre plantagen, men de har samtidigt afskåret gangbesværede og handicappede fra at komme rundt i det populære naturområde. Og det har fået kritikken til at hagle ned over Esbjerg Kommune.

Den massive modvind får nu formand for Teknik & Byggeudvalget til delvist at give efter for presset.

- Vi har selvfølgelig lyttet til den kritik, der har været, og derfor har vi besluttet at åbne nogle af bommene igen i en forsøgsperiode. Marbæk skal være et sted, hvor der er plads til alle, men det betyder ikke, at vi går tilbage til den gamle model. Vi har også fået mange positive kommentarer fra brugere, der er glad for fredeliggørelsen. Derfor forsøger vi nu med dette kompromis, siger Søren Heide Lambertsen (S).