Kommunen risikerer sagsanlæg i sag om omstridt vaskehal

Politikerne i Esbjerg Kommunes plan- og miljøudvalg skal tirsdag drøfte sagen om en vaskehal midt i Bramming, som der lokalt er stor modstand imod. Men embedsmændene indstiller, at der siges ja til vaskehallen, fordi kommunen risikerer at få et sagsanlæg i tilfælde af et nej.

I beskrivelsen af sagen, som politikerne skal tage stilling til tirsdag, fremgår det, at juristen i kommunens teknik & miljøafdeling vurderer, at der er tale om begunstigende forvaltningsakt, og at kommunen derfor ikke kan nedlægge et såkaldt paragaf 14-forbud.

- Så længe der er tale om en ansøgning med et formål, som ligger inden for rammerne af den gældende lokalplan, havde embedsmanden myndighed til at træffe afgørelse i sagen. Også uden, at sagen på forhånd var behandlet politisk i udvalget, understreger Karen Sandrini.

Formanden for Plan- og Miljøudvalget, Karen Sandrini, (S), vil ikke forud for udvalgsmødet tirsdag kommentere selve indholdet i sagen - eller det mulige udfald heraf. Men hun slår fast, at den pågældende embedsmand i kommunen havde kompetance til at behandle og træffe afgørelse i sagen.

I april 2016 meddelte en embedsmand i kommunens teknik & miljøforvaltning, "at kommunen vil se positivt på en ansøgning om etablering af en vaskehal som vist på det tilsendte kortbilag". Den tilkendegivelse, som blev sendt til Allan Knudsen fra Taulov Servicecenter A/S på vegne af benzinselskabet OK, betragtes som en principgodkendelse, og der foreligger derfor det, der i juraens snørklede sprog hedder "en begunstigende forvaltningsakt", fordi der ikke tages forbehold i sagen.

Erstatning

- Hvis kommunen vælger at nedlægge et forbud efter Planlovens paragraf 14 er vurderingen, at kommunen ved en anke risikerer at blive underkendt af Planklagenævnet, står der i dagsordenen - og videre, at kommunen risikerer at blive stillet til ansvar ved domstolene med krav om erstatning.

Jørgen Holberg, formand for Bramming Lokalråd, mener at politikerne i udvalget skal starte behandlingen af sagen helt forfra.

- Det her er en ommer. At lægge en vaskehal på én af de mest centrale grunde ved Nørregade og Skolegade er helt håbløst, ikke mindst set i forhold til det igangværende byfornyelsesprojekt i Bramming. Vi mener i lokalrådet, at tilsagnet til OK om at opføre en vaskehal er truffet på et forkert grundlag. Og i Bramming skal man lede meget længe for at finde folk, som synes det her projekt er en god idé. På det seneste møde i Bramming Byforum var der udtalt modstand mod projektet, og derfor håber jeg på, at politikerne træffer en beslutning, så denne sag går om, siger lokalrådsformanden.