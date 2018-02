Kommunen reagerer på storesøsters alarm

En 27-årig storesøster forsøger nu at råbe myndighederne op, fordi hun er bekymret for sin lillesøster, der som den eneste i en børneflok på fem endnu ikke er fjernet fra hjemmet. Foto: Chresten Bergh

Esbjerg Kommune tager 27-årig kvindes kritik alvorligt og vil nu undersøge, om man kan gøre mere for at sikre hendes lillesøster en god opvækst.

Esbjerg: Diana Mose (SF), formand for Esbjerg Kommunes børne- og familieudvalg, vil have sagen om en 14-årig piges opvækst undersøgt nærmere. Pigen bor hos sin mor i Esbjerg og vokser ifølge en 27-årig storesøster op i et miljø præget af alkohol og vold. Den 14-årige er - ifølge storesøsteren - en sjælden gæst i skolen og er begyndt at rende ude om natten. Storesøsteren frygter, at hendes lillesøster ender i et stofmisbrug og kritiserer Esbjerg Kommune for ikke at gribe ind. Sager med omsorgssvigt sorterer under Esbjerg Kommunes børne- og familieudvalg, og udvalgsformand Diana Mose (SF) siger: - Jeg bliver helt klart bekymret, når jeg præsenteres for sådan en kritik. Det lyder jo som om, der ikke bliver gjort dét, der skal gøres i forhold til moderen og datteren. Jeg kender ikke den konkrete sag, og det er svært at undersøge en kritik, der bliver fremført af en anonym borger, men jeg vil forsøge at få undersøgt sagen til bunds. Hun påpeger: - Har den 27-årige ret i sin kritik, harmonerer det, der er gjort, ikke overens med det paradigmeskifte, vi siden 2014 har knoklet for at indføre i Esbjerg Kommune. Vi går i den grad efter at sikre støtte i hjemmet, og vi går efter at sikre et godt samarbejde med skolerne, så børn i Esbjerg Kommune får en god og tryg opvækst og også får den skolegang, de skal have.

En ærgerlig kritik Jørn Henriksen, direktør for børne- og familieforvaltningen i Esbjerg Kommune, tager også kritikken alvorligt. - Det er altid ærgerligt, når en borger retter en kritik mod Esbjerg Kommune, som den 27-årige kvinde gør. Hendes opfattelse af Familierådgivningen og den forebyggelse, kommunen står for, strider direkte mod det, vi gerne vil stå for som kommune, siger han og påpeger, at han meget gerne ville undersøge sagen nærmere men mangler personlige oplysninger om den 14-årige for at kunne gøre det.