Kommunen opsat på at bevare denne status

Fanø: Nu er det snart et år siden, der blev konstateret rotter på Fanø, og alt tyder på, at øen igen er rottefri. Der er henover efterår, vinter og forår ikke konstateret nogen rotter, og de anmeldelser, der er kommet ind, har vist sig at være mus eller mosegrise, skriver Fanø Kommune i en pressemeddelelse.

Efterlyser anmeldelser

Strategien med at gå all in på bekæmpelse og information til borgere omkring tegn på rotter og opfordring til at anmelde rotter, ser ud til at være lykkedes. - Vi vil dog stadig bede alle om at anmelde et hvert tegn på rotter. Den hurtige anmeldelse og den efterfølgende bekæmpelse er afgørende for, at vi kan bevare Fanøs status som en rottefri ø, siger Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget.

Kommunen er dog klar over, at det især er om vinteren, at man har mulighed for at spotte rotter. Nemlig når rotterne søger ind til beboelser og lignende for at lede efter føde. /EXP