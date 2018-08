Kommunen opretter taskforce for at hjælpe konkursramte elever

119 elevers fremtid hænger i en tynd tråd efter at bestyrelsen for Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE) mandag aften opgav at redde skolen og nu stiler mod en konkurs. Tirsdag morgen oprettede Esbjerg Kommune et taskforce, der skal hjælpe eleverne videre i andre uddannelsestilbud.

- Det er rigtig vigtigt, at vi ikke taber eleverne på gulvet. De skal ikke have lov til at glide ud mellem fingrene på os, så vi skal rykke hurtigt her, siger Lise Willer, direktør for Borger & Arbejdsmarked.

Esbjerg: Efter fem måneders intensiv oprydning har bestyrelsen på Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE) kastet håndklædet i ringen. Som følge af flere år med underskud i millionklassen står skolens økonomi ikke til at redde. Mens bestyrelsen nu har kurs mod Skifteretten, er man i Esbjerg Kommune i færd med at oprette et taskforce, der skal hjælpe skolens 119 elever videre.

Individuel vejledning

Det kommunale taskforce kommer til at bestå af en række medarbejdere fra børne- og voksenområdet og planen er, at holdet hurtigst muligt rykker ud på skolen for i samarbejde med underviserne at gennemgå eleverne og holde vejledningssamtaler.

- Vores medarbejdere tager i samarbejde med lærerne en meget håndholdt, individuel snak med eleverne for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem videre. Hvis de fortsat kan få glæde af at gå på en produktionsskole, vil vi forsøge at få dem overført til andre skoler såsom den i Ribe. Ellers kan vi også tilbyde dem forforløb på SOSU-skolen eller AMU-kurser, forklarer Lise Willer.

Samtidigt har Esbjerg Kommunes Jobcenter erklæret sig klar til at hjælpe skolens medarbejdere videre.

- Jobcentret har tilbudt at tage ud og holde et møde med medarbejderne for at snakke med dem om, hvad der sker, når man bliver ledig og hjælpe dem med at få ajourført deres CV, oplyser Lise Willer.