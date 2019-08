Fire millioner kroner til at forbedre og udvikle byggeriet af boliger til psykisk syge narkomaner er opgivet. Tidsplanen for at flytte misbrugerne fra Sjællandsgade til Uddannelsessletten i Gjesing ville skride.

Esbjerg: Forskønnelsen af et millionbyggeri til 12 psykisk syge narkomaner, så det vil passe ind i universitetsmiljøet i Gjesing er opgivet. Esbjerg Kommune har været for sent ude til, at det er realistisk at lave et fælles byggeprojekt mellem Esbjerg Kommune og en af landets allerstørste fonde.

Med 4,5 millioner kroner til såkaldte "sociale mursten" fra Den A.P. Møllerske Støttefond havde kommunen håbet på at få penge til at forberede og udvikle byggekvaliteten af de 12 boliger og samtidig skabe nogle unikke rammer for beboerne, så de kunne få det psykisk og fysisk bedre. Der var blandt andet planlagt en belysning, der fulgte beboernes døgnrytme.

Men både dette intelligente lys og andre ideer til at forbedre beboernes velvære og mindske deres misbrug, er nu opgivet.

- Vi vil gerne være med i et sådant projekt. Men vi har indset, at vi er for sent ude. Hvis vi skal have en sådan spiller som Den A.P. Møllerske Støttefond med, så skal vi have dem med meget tidligere i processen, siger social- og tilbudschef Else Zippor, Esbjerg Kommune.