Alle 4. klasseelever i folkeskolerne skal de næste fire år have en elevcomputer finansieret af kommunen og skolerne. Det er en del af kommunens strategi for IT og læring. Forslaget er nu sendt i høring.

- Samtlige skoler har allerede elevcomputere, men de kan ikke forsætte med at tilbyde det økonomisk. Derfor bliver det nemmere at finansiere, fordi vi er med til at putte penge i projektet, siger Diana Mose Olsen.

- Mange elever har allerede i dag en computer med i skole. Men med dette tiltag sikrer vi, at alle eleverne får mulighed for at få en computer fra 4. klasse, siger Børn- og Familieudvalgets formand, Diana Mose Olsen (SF).

Esbjerg Kommune: En årlig pulje på i alt 6.110.000 kroner skal de næste fire år sikre, at alle 4. klasseselever i kommunens folkeskoler får en computer, der skal følge dem til og med 7. klasse. Derudover skal pengepuljen også bruges på at efteruddanne lærerne, så de kan bruge digitale værktøjer i deres undervisning. Det er en del af kommunens "Strategi for IT og læring på skolerne i Esbjerg Kommune 2019-2022".

Interessant undervisning

I forhandlingerne om budgetforlig i 2018 blev parterne enige om, at det var nødvendigt at investere i ny IT og digital læring til kommunens folkeskoler. Ifølge Diana Mose Olsen handler det blandt andet om at sørge for, at undervisningen er interessant i kommunens folkeskoler.

- Vi ved, at det fanger flere elever, når de selv skal ind at undersøge og benytte sig af digitale redskaber, end når de har tavleundervisning. De digitale redskaber giver mulighed for, at man både som super dygtig eller nybegynder i et fag kan blive udfordret og stimuleret, siger hun.

Udvalget håber, at den økonomiske indsprøjtning i IT-udstyr og efteruddannelse kan sikre interessant og fængende undervisning på kommunens folkeskoler.