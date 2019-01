Kommunen har en plan for vores affald

Et andet tema er bygge- og anlægsaffald, der udgør cirka 30 procent af alt det affald, der genereres i Danmark. Byggebranchen har i de seneste år arbejdet med bæredygtighed og ressourceeffektivitet. Alligevel er der et stort potentiale for at forbedre processerne og sorteringen, mener kommunen.

Politikerne har godkendt fire temaer, der skal fokuseres på i perioden 2019-2024. Det gælder plast fra husholdninger, hvor kommunen har taget initiativ til at øge plastindsamlingen. Det er dog ikke så ligetil, som det lyder, for der er mange forskellige plasttyper og kvaliteter at sortere i.

Planen er netop godkendt i Plan & Miljøudvalget, efter at have været i otte ugers offentlig høring, og der har desuden været dialogdag på Tarp Genbrugsplads, hvor borgerne har haft en ekstra lejlighed til at give deres besyv med.

Esbjerg Kommune: Det kan være svært nok at se et år frem i tiden, endsige seks år, men det er, hvad Esbjerg Kommune gør med det forslag til Affaldsplan, som inden længe skal behandles i Esbjerg Byråd.

Tekstil-genbrug

Derudover skal der fokuseres kraftigere på genbrug, for hvis man nu kan forebygge frembringelse af en del af affaldet, vil det naturligt mindske spild og indholdet af problematiske stoffer. Man siger, at én mands affald er en anden mands guld, og i stedet for at smide ting væk, kan det måske genbruges af andre. Tekstiler, elektronik og farligt affald skal også i fokus for at sikre en større grad af genbrug.

Sidst, men ikke mindst, har Esbjerg Kommune besluttet at indføre sortering af madaffald fra efteråret 2020, og de borgere, der dukkede op til dialogmødet i Tarp gav generelt udtryk for, at de så frem til at sortere madaffald fra 2020. Der var dog også bekymring for hygiejnen i spanden til madaffald.

I forhold til indsamlingen af den bløde plast - mængden af blød plast i husholdningerne er stigende - spurgte borgerne ind til muligheden for at sortere det til genanvendelse, istedet for at man skal samle det sammen og aflevere det på genbrugspladserne.

- Blød plast er beskrevet i affaldsplanen som et område, der skal undersøges nærmere - hvorvidt det kan indsamles ude hos borgerne under hensyntagen til økonomi, miljø og almindelig service. I forhold til affaldsplanen som helhed, så er det en vanvittig vigtig plan for vores måde at tænke genbrug på. Selvfølgelig skal vi slå et slag i forhold til plastik og genanvendelsen af plastik, men jeg vil også gerne slå et slag for tekstil-genbrug. Her tænker jeg ikke kun på det tøj, man kan lade gå direkte til genbrug. Det, der ikke kan bæres igen, kan genanvendes på anden vis som råmaterialer til klude, fyld i stolesæder og meget andet. Der er et stort potentiale, siger formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S).