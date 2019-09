Efter to ansøgningsrunder er det ikke lykkedes at finde en arvtager til den stadeplads, der gennem 34 år har huset Esbjergs ukronede pølsekonge.

Esbjerg: En æra er forbi.

To måneder efter, at Esbjergs ukronede pølsekonge, Niels Henning Drejergaard, langede de sidste hotdogs over disken fra Nillers Pølsevogn, har Esbjerg Kommune kastet håndklædet i ringen.

Der kommer ingen og overtager pølsetangen efter Niller.

Efter to annonceringsrunder er det ikke lykkes kommunen at finde en arvtager til stadepladsen på hjørnet af Strandbygade og Nørregade. Derfor bliver den nu nedlagt.

I stedet frigøres hjørnet til mobilt gadesalg, så små foodtrucks og kaffevogne fremover kan få lov til at slå sig ned på pladsen midlertidigt.

- Niller har været en institution her i byen, så det er kommet bag på os, at det ikke har været muligt at finde en, der har lyst til at overtage pladsen og etablere en ny permanent pølsevogn, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).