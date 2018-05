Kommunen fortsat i søgelyset efter sag om årelang ventetid på handicapboliger

Forhistorien går tilbage til april 2017, da JydskeVestkysten første gang beskrev problemet. Dengang var der 20 handicappede borgere på venteliste til et botilbud, og ud af dem havde 12 borgere stået på ventelisten imellem fire og ni år. Kritikken skabte i tiden efter travlhed på rådhuset. Kun en måned senere var ventelisten reduceret til 13 borgere, og i maj 2018 var listen nået ned på fem. Af samme grund er Ankestyrelsen nået frem til, at Esbjerg Kommune aktuelt lever op til regler og forsyningsforpligtigelser, og derfor ikke udsættes for yderligere kritik.

Tirsdag 18. april 2017 skrev JydskeVestkysten, at 20 handicappede borgere i Esbjerg stod på venteliste til et af kommunens botilbud. Enkelte borgere havde stået på listen i op mod ni år. På ventelisten var blandt andet 22-årige Mathias Poder Nielsen, der er retarderet og har en autisme-diagnose. Han havde i foråret 2017 stået på ventelisten i halvandet år. Det fik familien til at sende et nødråb til udvalgsformand Henrik Vallø (borgerlisten) og daværende borgmester Johnny Søtrup (V), der begge erkendte, at det ikke var godt nok. Karina Adsbøl, handicapordfører for Dansk Folkeparti, tog kort tid efter sagen op med børne- og socialminister Mai Mercado (K). Ministeren bad efterfølgende Esbjerg Kommune om en redegørelse i sagen. Det samme gjorde det kommunale tilsyn, der er en enhed under Ankestyrelsen. Midt i forberedelserne til at skulle stå skoleret for både Ankestyrelsen og ministeren i sagen om ventelister på botilbud, lykkedes det Esbjerg Kommune at finde en plads til Mathias Poder Nielsen. Siden er det lykkedes Esbjerg Kommune at nedbringe ventelisten fra 20 til 5 borgere, og Ankestyrelsen er derfor besluttet ikke at foretage sig yderligere i sagen.

- Sagen ender godt for Esbjerg Kommune, og efter at have ventet næsten et år på svar, er det dejligt at få sagen afsluttet. At Ankestyrelsen vil følge op, er kun naturligt, og det er ikke noget, der bekymrer os. Vi har justeret vores måde at arbejde med ventelisten på, og det fungerer godt, så vi fortsætter på den facon, siger Lise Willer med henvisning til, at ventelisten nu er delt op i en akutliste og en arbejdsliste.

- Vi skal levere den service til borgerne, som de skal have. Det er essentielt, og det var netop det, man i første omgang kunne være bange for, at vi ikke gjorde godt nok. Det er Ankestyrelsen nu nået frem til, at vi gør, og det er vi naturligvis glade for, siger næstformand i Esbjerg Kommunes Social & Arbejdsmarkedsudvalg, Hans Erik Møller (S).

I Esbjerg Kommune glæder man sig over, at der nu er kommet styr på ventelisten og at der er sat punktum i sagen.

Akutliste og arbejdsliste

Akutlisten er til de borgere, der, som navnet antyder, har akut behov for en bolig, mens arbejdslisten er til de borgere, der på længere sigt har behov for et botilbud. Det kan eksempelvis være borgere, der er hjemmeboende, men som på sigt gerne vil flyttes ud i et botilbud, ligesom det kan være borgere, der allerede bor i et tilbud, men af forskellige årsager gerne vil flytte til et andet tilbud.

- Det giver god mening at opdele listen i to, for nogle gange er der også borgere, som vælger at takke nej til et botilbud, fordi de ikke har brug for en bolig akut, men ønsker noget specifikt. Derfor giver to lister et mere overskueligt og retvisende billede, mener Hans Erik Møller (S).

Esbjerg Kommune skal senest den 14. august sende en opdateret version af ventelisten til Ankestyrelsen.