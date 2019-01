Kommunen er ansvarlig til barnet fylder 18

- Sagsbehandlerne lytter til barnet i sager om tvangsanbringelser, men de skal også tage hensyn til barnets tarv, også selv om barnet er 17 år. Kommunen er stadig ansvarlig, indtil personen fylder 18 år, siger Diana Mose Olsen (SF), udvalgsformand for Børne & Familieudvalget. Arkivfoto

Diana Mose Olsen (SF) har hørt på Henrik Falkenbergs frustrationer over kommunens behandling af hans datter.

Esbjerg: Henrik Falkenberg har forsøgt at få hjælp i sagen om sin datter, Stella Falkenberg, allerede før hun stak af fra sit opholdssted på Mors. Han har henvendt sig til Diana Mose Olsen (SF), formand for Børne & Familieudvalget med et nødråb. - Jeg venter stadig på en reaktion fra kommunen, siger Henrik Falkenberg efter sin samtale med Diana Mose Olesen. Men han skal ikke vente alverden. Diane Mose Olsen fortæller, at hun og politikerne altid er parate til at lytte til Henrik Falkenberg, ligesom hun lytter til alle henvendelser, som politisk udvalgsformand. - Og så videreformidler jeg synspunkterne og informationerne, men jeg kan og må ikke gå ind i selve sagen. Jeg er jo ikke sagsbehandler. Men det, jeg får at vide, går videre til kommunens ledelse og ansatte, så disse oplysninger også indgår i sagen.

Kommunen er ansvarlig Hun siger videre, at sagsbehandlerne altid skal lytte til barnet i disse sager. - Det gør vi også, men skal også tage ansvar for barnets tarv, også selv om barnet er 17 år. Kommunen er stadig ansvarlig, indtil personen fylder 18 år. Men igen, vi politikere skal følge armslængdeprincippet i disse sager, der omhandler tvangsforanstaltninger. Vi kan ikke bestemme noget som helst, der er besluttet af et Børn og Ungeudvalg fastslår Diana Mose Olsen. Når unge bliver over 18 år, kan de fortsat få særlig hjælp til at blive selvstændige eller i hvert fald komme i den rigtige retning, forklarer udvalgsformanden. Det kaldes efterværn, som kan gives, til personen fylder 23 år. I nogle tilfælde har de unge dog så massivt behov for hjælp i lang tid - måske resten af livet - at man i stedet skal give dem tilbud fra voksenområdet. Stella Falkenberg er klar til at modtage efterværn, som kan være støtte og vejledning fra en støtteperson for at udvikle den unge.

Vil gerne have hjælp Men sagens hovedperson, Stella Falkenberg, føler, at hun løber panden mod en mur. - Nu bliver jeg snart 18 år (26. juni, red), og jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke være anbragt på det opholdssted, for jeg kan ikke stole på dem, siger hun. Stella Falkenberg føler, at kommunens sagsbehandlere forsøger at holde hende på institution eller presse hende hjem til sin mor, selv om hun selv ønsker at bo hos sin far. Børne- og Ungeudvalget i Esbjerg Kommunesformand formand, Karsten Degnbol (V), har ingen kommentarer til Stella Falkenbergs sag.