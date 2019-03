Kommunen efterlyser ideer til Marbækgårds forvandling

Esbjerg: Sidste år bevilligede byrådet i Esbjerg 1,9 millioner kroner til udvikling af Marbækgård, der efter planen skal blive et såkaldt trailcenter. Nu afholder kommunen et borgermøde, der skal hjælpe med at bruge pengene på de rette faciliteter, da centret skal rumme tilbud til mange sportsgrene som muligt. Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

- Trailcentret skal fungere som samlingssted og mødepunkt for alle, som bevæger sig i naturen. Derfor vil vi nu gerne høre fra dem, som færdes i området. Det gælder både de brugere, som er med i en forening eller organisation, men også de brugere, som på egen hånd dyrker motion i naturen. Vi vil gerne have så mange forskellige brugergrupper med i denne tidlige fase, siger Søren Heide Lambertsen, der er formand for Teknik & Byggeudvalget.

Mødet bliver afholdt på Marbækgård lørdag 9. marts fra klokken 10.00 til 14.00. Alle er velkomne, og deltagerne får mulighed for at give deres bud på, hvordan fremtidens Marbækgård skal se ud.