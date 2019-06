Kommunekassen skal betale: Hver p-afgift koster nu 100 kroner ekstra

Forvaltningen har ridset flere muligheder op for udvalget, men de ligner mest valget mellem pest eller kolera. Esbjerg Kommune kunne vælge at opsige samarbejdet med P-Nord om parkeringskontrollen og eventuelt selv oprette et korps med tilhørende grej og administration til formålet, men det vurderes at blive bøvlet og derudover også 400.000 kroner dyrere årligt. Der var også den mulighed helt at opgive parkeringskontrol i Esbjerg Kommune, men her vurderer forvaltningen, at der ret hurtigt vil opstå de rene jungle lovs-tilstande.

Sagen er kort fortalt den, at den nye lov, der trådte i kraft ved årsskiftet, betyder, at kommunerne fremover skal aflevere 70 procent af parkeringsindtægter fra parkeringskontrol samt beboer- og gæsteparkeringslicenser til staten mod tidligere 50 procent. Det giver anslået en ekstra regning på én million kroner om året - eller en øget udgift på 100 kroner per parkeringsafgift. Hertil kommer formentlig også en afgift til staten på parkeringslicenser.

Det mener Teknik & Byggeudvalget efter at have kæmpet med de problemer, som er afledt af en ny parkeringslovgivning fra Christiansborg.

Imidlertid reducerer den nye lov fra den nu tidligere regering og Dansk Folkeparti bloktilskuddet med 20 procent af kommunens bruttoindtægter - udover, at staten stadig skal have sine 50 procent - og dermed deler kommune og stat ikke længere lige over. Kommunerne skal nu i stedet aflevere 70 procent af bruttoindtægterne til staten.

Sagen er speciel, fordi Esbjerg Kommune for nogle år siden indgik kontrakt med P-Nord (Aalborg Kommune) om varetagelse af parkeringskontrollen - mere nøjagtigt blev aftalen indgået i april 2014 - og aftalen blev konstrueret, så den var økonomisk neutral for Esbjergs kommunekasse. P-Nord inddriver således parkeringsafgifterne og afregnede i tidligere år 50 procent til staten. Det resterende beløb dækker P-Nords udgifter til den fysiske kontrol og administration.

Dagdrømme

Formand for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), erkender, at Esbjerg Kommune og dermed udvalget er "låst på hænder og fødder".

- Vi har siddet og dagdrømt lidt om at droppe al parkeringskontrol i hele kommunen, så staten ikke får en krone, men det er selvfølgelig utopi, smiler Søren Heide Lambertsen og fortsætter:

- Vi er nødt til fortsat at have en vis adfærdsregulering på parkeringsfronten. At hjemtage parkeringskontrollen og selv oprette et kommunalt korps og administration af parkeringsafgifter er heller ikke en beslutning, der er særligt tiltalende, for det ville koste endnu flere penge end den aftale, vi i dag har med P-Nord. Så der er ingen anden udvej end at skubbe den ekstra udgift på én million kroner årligt for den eksisterende model videre til budgetforhandlingerne og prise sig lykkelig over, at vi ikke ser ind i det samme underskud, som nogle af de større kommuner, siger han.

Ifølge udvalgsformanden har forvaltningen oplyst, at Aalborg Kommune ser ind i et 21 millioner kroner stort, forventet underskud for indeværende år grundet de nye regler.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har også tidligere udtalt sig kritisk over, at Christiansborg helt urimeligt rammer Esbjerg i et forsøg på at begrænse, at kommunerne bruger parkeringskontrol som en pengemaskine.