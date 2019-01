Kommune vil udstykke 20 nye byggegrunde i Hunderup

Intentionen er at skabe et homogent og attraktivt boligområde, hvor lokalplanen skal fastlægge vilkår for udstykningen af ca. 20 nye grunde over et areal på ca. 6,1 hektar samt anlæg og bebyggelse i området. Samtidig ønsker man at etablere fælles grønne områder og stiforbindelser, men under arbejdet har en gruppe borgere på Møllevænget gjort det klart, at de ikke ønskede en mulighed for trampesti mellem Møllevænget og Vestervænget.

De nye byggegrunde var på dagsordenen på tirsdagens møde hos Plan & Miljøudvalget, og udvalgsformand Karen Sandrini,(S) forklarer, at den kommende lokalplan vil inddrage de eksisterende parcelhusgrunde på Møllevænget for at skabe en helhed for områdets boliger.

Attraktivt

Karen Sandrini forklarer, at Esbjerg Kommune ønsker at imødekomme borgernes bemærkninger til den kommende planlægning, og derfor har alle grundejere indenfor lokalplanområdet modtaget brev om projektet. Esbjerg Kommune har hovedsageligt modtaget positive bemærkninger til den kommende planlægning, og projektet vil nu komme i høring, hvor Esbjerg Kommune vil lytte til høringssvarene.

- Vi har endnu ikke besluttet noget, for dette er et udkast til et projekt, der vil være næste etape af et allerede eksisterende område, der vil skabe en helhed for områdets boliger, siger Karen Sandrini og forklarer, at projektet også vil give mulighed for at bygge huse i to etager på de nye grunde.

- Hunderup er et område i udvikling. Det sker ikke kun i de større byer, men også i oplandet, og det er en glædelig tendens, at mange folk også ønsker at vende tilbage til deres hjemegn, siger Karen Sandrini og uddyber, at man i forvaltningens udspil ønsker et stisystem, der binder områderne sammen, men at man selvsagt vil lytte til borgerne, hvis ønsket skulle være et andet.

- Vi vil gerne i dialog om en ny lokalplan. Vi ønsker at gøre området så attraktivt som muligt, og så må vi se, hvad det ender ud i, siger Karen Sandrini.