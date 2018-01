Kommune skal lægge 10 mio. kr. for lejemål

Center for Misbrug og Udsatte overtog i 2015 lejeaftalen, som var kommet i stand med Villemoes Holding ApS, og lejemålet var forinden blev ombygget af udlejeren til formålet. Lejekontrakten blev udarbejdet for tre år, og nu er den bedste løsning at forlænge lejemålet, hvilket Villesmoes Holding ApS har erklæret sig indforstået med. Det kræver dog, at Esbjerg Kommune på deponerer 10 millioner kroner - svarende til ejendomsværdien af det lejede - på en spærret konto, for sådan er de statslige regler for kommunal økonomi skruet sammen.

Ikke færre end 10 millioner kroner skal Esbjerg Kommune nemlig deponere, hvis den vil forlænge lejemålet på første og anden sal i Kongensgade 39, hvor Center for Misbrug og Udsatte p.t. driver Motivationshuset for stofmisbrugere fra Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø kommuner med henblik på at gøre borgerne parate til en stoffri tilværelse.

Kig jer omkring

- Erfaringen fra 2015 viser, at det ikke er så ligetil at finde andre egnede lejemål til Motivationshuset. Udlejerne er ofte ikke voldsomt interesserede i at udleje deres ejendomme til en målgruppe som stofmisbrugere, og det vil også blive meget dyrt at skulle ny-indrette et andet lejemål, for der skal også være mulighed for at have borgere boende, mens de er i afrusning. Vi er indstillet på at forlænge lejemålet, omend vi dog har bedt forvaltningen om at se sig om en ekstra gang, herunder tage den gamle ungdomsskole i øjesyn, forklarer formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø (Borgerlisten).

I Motivationshuset får borgerne støtte og hjælp til de forandringer, der sker, når man skal kæmpe sig vej til et mål om stoffrihed. Gennem samtaler, gruppebehandling og det sociale liv i huset får borgerne værktøjer til at opnå stoffrihed samt støtte og motivation til at tage og fastholde de rigtige beslutninger.