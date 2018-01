Kommune på jagt efter ny topboss

Med et planlagt farvel til den nuværende kommunaldirektør vil Esbjerg Kommune i gang med at finde en ny kommunaldirektør i foråret.

Esbjerg Kommune: Udløbsdatoen for kommunaldirektør Otto Jespersen har længe været kendt, og nu går jagten ind på hans afløser.

I 2015 valgte Otto Jespersen at forlænge sin ansættelse i yderligere tre år, og efter at have bestridt posten som kommunaldirektør i 22 år er det nu blevet tid til at takke af.

"Jeg har været utrolig glad for mit arbejde. Både samarbejdet med kolleger og politikere har været meget givende, men nu er tiden kommet til en ny hverdag, hvor nye oplevelser venter", siger Otto Jespersen, som forventer at stoppe med udgangen af maj 2018, i en pressemeddelelse.

En ny kommunaldirektør skal således være på plads omkring den 1. maj 2018, og derfor er rekrutteringsprocessen allerede gået i gang. Esbjerg Kommune har allieret sig med rekrutteringsfirmaet Muusmann, som har stor erfaring til at rekruttere offentlige topledere.

"At skulle efterfølge Otto Jespersen som kommunaldirektør i Esbjerg Kommune bliver en stor opgave, for Otto Jespersen er og har været en uvurderlig kapacitet, som både den tidligere borgmester og jeg selv har nydt at arbejde sammen med", siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, som vil deltage aktivt i genbesættelsen af stillingen.

Esbjerg Kommune offentliggør stillingsopslaget som kommunaldirektør den 29. januar 2018. Kandidaterne vil blive udvalgt af et ansættelsesudvalg. I sidste ende vil det være Esbjerg Byråd, som træffer beslutningen om, hvem der fremover skal være kommunaldirektør.I ansættelsesudvalget sidder borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), medlem af økonomiudvalget John Snedker (S), direktør for Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen, direktør for Børn & Kultur Jørn Henriksen, næstformand i Hoved-MED Diana Sohl, næstformand i Forvaltnings-MED Line S. Christiansen og personale- og udviklingschef Birgitte Stenderup.