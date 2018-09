Lodsejere, landboforening og Esbjerg Kommune er endt i ny tvist om, hvorvidt bunden af den vestlige del af Kongeåen er opmålt korrekt. Dette har betydning for, om åen skal graves op, men et stridspunkt kan være, at der ikke findes en officiel måde for, hvordan en å skal måles op og regnes ud.

Vilslev: Diskussionerne omkring oversvømmelserne i den vestlige del af Kongeåen har taget en ny drejning, efter at lodsejere i lang tid har anklaget Esbjerg Kommune for at have opmålt åens bund forkert.

Lodsejernes egne opmålinger gav nemlig et andet resultat end kommunens, men efter at have holdt flere møder med lodsejerne over de seneste uger har Esbjerg Kommune fået gang i dialogen, og på lodsejere og Sydvestjysk Landboforenings opfordring har kommunens forvaltning indvilget i at foretage en ny og tredje måling, foretaget på en strækning, som lodsejerne har fået lov til at udpege.

- Vi er glade for, at vi har fået gang i dialogen med kommunen, idet de tidligere har insisteret på, ikke at ville foretage nye opmålinger, fordi man overholdt vandløbsregulativet, siger lodsejer Poul Erik Nielsen, der selv skal være med til opmålingen, og forklarer, at kommunen dog har insisteret på, at det er kommunens normale samarbejdspartner, LandSyd, der skal foretage målingen.

- Det er vigtigt, at vi ikke klandrer LandSyd i denne sag, for vi mener, det er metoden og den udregning, kommunen bruger til udligne åbunden, den er gal med, siger Poul Erik Nielsen.