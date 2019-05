Kommune nægter Jacob at opstille vindmølle: Hvor er gennemsigtigheden?

Siden november 2018 har Jacob Raunsbæk ansøgt Esbjerg Kommune om lov til at opstille en husstandsvindmølle ved sit hjem på Hølleskovvej sydøst for Ribe, men indtil videre har regler og nye krav umuliggjort opførelsen. I dag kører Jacob Raunsbæk på de økonomiske reserver efter at have opfyldt alle kommunens krav, og han savner en forklaring med gennemsigtighed fra Esbjerg Kommune.