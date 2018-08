Kommune fjerner del af øjebæ i Darum

For igen af få den bevaringsværdige St. Darum Kro til at tage sig flot ud, har Esbjerg Kommune vendt tommelfingeren op i forhold til at fjerne de omkringliggende, skæmmende bygninger fra grund i det centrale Darum, og det glæder byens lokalråd.

Darum: Da Esbjerg Kommunes økonomiudvalg i juni 2015 godkendte forvaltningens forslag om nedrivning af faldefærdige og skæmmende bygninger forskellige steder i kommunen, var den tidligere kro på Sviegade 2 i Darum en af dem.

Ikke siden 2001 har bygningen var i brug som kro. Lokalrådet i Darum har i lang tid ønsket bygningen revet ned, hvilket de også har ladet kommunen forstå, og af samme årsag har kommunens forvaltning nu vurderet, at kroen er så nedslidt og skæmmende, at den påvirker sine omgivelser negativt.

Selve den oprindelige krobygning fra 1920 havde oprindeligt bevaringsværdi 3, men på grund af de slidte, omkringliggende bygninger har man under sagen valgt at nedvurdere denne værdi til 5. Derfor er det også kun de omkringliggende bygninger, man har valgt at rive ned, fortæller formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini(S).

- Vi har imødekommet et længe ventet ønske fra både ejer og lokalrådet i Darum om at se nærmere på denne bygning. Nu har vi så besluttet at give en hånd med og hjælpe med nedrivningen af bygningerne omkring den gamle kro. Dermed får vi fjernet en grim bygning fra det centrale Darum, og vores håb og forventning er derfor, at den gamle kro kan blive restaureret eller måske blive solgt, siger Karen Sandrini.