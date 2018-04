Kommune beklager sag om ulovlig overnatning på byggeplads

Hele miséren tog sin begyndelse, da JydskeVestkysten omtalte, hvordan Nature Energy Korskro A/S, der er bygherre på et af verdens største biogasanlæg tæt ved Korskro, havde søgt tilladelse til at lade udenbys håndværkere overnatte på deres byggeplads på Lunde Hovedvej. Mens biogas-folkene måtte vente på svar, viste det sig imidlertid, at håndværkere siden sommeren sidste år har overnattet på byggepladsen ved Esbjerg Kommunes eget prestigeprojekt, Esbjerg Strand, uden tilladelse.

Oven i det indstillede forvaltningen, at politikerne på tirsdagens møde skulle godkende, at det bliver embedsmændene, der alene skal afgøre både sagen om lovliggørelse af den ulovlige håndværker-overnatning ved Esbjerg Strand-projektet - kommunens eget, storstilede byggeprojekt - og fremtidige sager af samme art.

Forvaltningen havde i stedet lagt op til, at politikerne kunne træffe principbeslutning om, at der "som udgangspunkt ikke (gives) tilladelse til overnatning på byggepladser", men at der efter ansøgning dog "gives tilladelse til overnatning på byggepladser, såfremt overnatningen kan ske under ordnede forhold."

Ingen logik

Men udvalgsmedlem Hans Erik Møller (S) ville under ingen omstændigheder acceptere, at der skulle tages en konkret beslutning om fremtidige afgørelser på et møde, hvor politikerne endnu ikke har fuldt overblik over, hvad der præcis er foregået i sagen med Esbjerg Strand.

- Jeg har stillet en lang række spørgsmål, som jeg vil have skriftligt svar på først. Jeg har forøvrigt heller ikke set nogen ansøgning fra Esbjerg Strand-projektet, og den vil jeg også have forelagt. Derudover er der for mig ingen logik i, at vi skulle træffe beslutning om at overlade fremtidig håndtering af den slags sager til forvaltningen, der lige har bevist med sagsforløbet omkring Esbjerg Stand, at det kan man ikke håndtere, og da slet ikke, når man både er bygherre og myndighed på sagen, siger Hans Erik Møller, der sammen med udvalgsformand Karen Sandrini (S) og SFs Jørn Boesen Andersen krævede, at den ulovlige beboelse ved Esbjerg Strand-projektet skal ophøre omgående, indtil sagen er behandlet.

Synspunktet om akut stop for overnatning vandt ikke gehør hos det borgerlige flertal, oplyser udvalgsformand Karen Sandrini (S):

- Det her er alt i alt en rigtig beklagelig sag, men nu skal der udarbejdes en køreplan for, hvordan de sager håndteres i fremtiden. Man tillader jo overnatning i mange andre kommuner, men jeg mener, det er noget, der fra gang til gang skal politisk behandles, siger hun.